Strage nella notte: agente penitenziario uccide moglie e figlie, poi si spara

Foggia – Ha sparato alla moglie e alle figlie e poi ha rivolto la pistola d’ordinanza contro di sé, uccidendosi. E’ accaduto nella notte a Orta Nova, in provincia di Foggia. L’uomo, un agente di polizia penitenziaria, ha ucciso la coniuge di 54 anni e le due figlie di 12 e 18 anni, poi si è tolto la vita.

Secondo le prime informazioni, l’uomo, che è deceduto in un momento successivo dopo essere stato trasportato dall’ambulanza del 118 agli Ospedali Riuniti di Foggia, avrebbe chiamato i carabinieri annunciando di aver compiuto la strage.

L’assassino è Ciro Curcelli, che ha ucciso nel sonno Valentina Curcelli, appena 18enne, insieme alla sorella minore Miriana e alla mamma Teresa.

Capece: “Una tragedia immane”

“Siamo di fronte a una tragedia immane. Sembra davvero non avere fine il mal di vivere che caratterizza gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, uno dei quattro Corpi di Polizia dello Stato italiano”, ha detto Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe.

“Importante è evitare strumentalizzazioni ma fondamentale e necessario è comprendere e accertare quanto hanno eventualmente inciso l’attività lavorativa e le difficili condizioni lavorative nel tragico gesto estremo posto in essere dal poliziotto – continua il sindacalista – Non sappiamo se era percepibile o meno il disagio che viveva il collega che ha prima ucciso la moglie e le figlie e poi si è ucciso. Quel che è certo è che sui temi del benessere lavorativo dei poliziotti penitenziari l’Amministrazione Penitenziaria è in colpevole ritardo, senza alcuna iniziativa concreta. Proprio ieri un altro poliziotto penitenziario si era suicidato a Piacenza. L’Amministrazione Penitenziaria non può continuare a tergiversare su questa drammatica realtà”.

Il Sindaco di Orta Nova, Mimmo Lasorsa: “Siamo scioccati, vite spezzate senza motivo”

“La notizia di questa mattina che ha coinvolto la famiglia Curcelli ci ha letteralmente scioccati”. Il sindaco di Orta Nova, Mimmo Lasorsa, è distrutto: “Siamo davvero provati e increduli di fronte a quello che è accaduto – sottolinea sulla sua pagina facebook-. E’ un qualcosa che ha addolorato tutta la comunità. Un pensiero per Teresa, Miriana e Valentina: vite spezzate senza alcuna giustificazione”.

“In queste ore – continua il sindaco – si sta cercando di ricostruire le motivazioni, ma non ci sono motivazioni che tengano davanti a tutto questo. Nelle prossime ore istituiremo il lutto cittadino per la nostra comunità”.