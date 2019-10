A Ladispoli arriva la conferenza sull’istruzione degli adulti

Ladispoli – L’Amministrazione comunale informa che il 16 ottobre alle ore 16, presso la sala consiliare di piazza Falcone, è in programma la conferenza aperta alla cittadinanza dal titolo “La realtà dell’istruzione degli adulti nel nostro territorio”.

Dopo i saluti del sindaco Alessandro Grando e dell’assessore alla pubblica istruzione Lucia Cordeschi, interverranno: il dirigente scolastico Francesca Sciamanna del Cpia “Giuseppe Foti” interprovinciale Viterbo con “I Cpia: Nuove scuole di Stato per l’istruzione degli adulti: Opportunità di istruzione e formazione, prospettive per i cittadini residenti nel territorio di Ladispoli”; il professor Cosma Cassano, docente di inglese, con “Progettazione personalizzata dei percorsi di istruzione di primo livello: La flessibilità come metodo nella prospettiva della certificazione dei titoli di studio validi in Italia”; la docente Simona Marinangeli, scuola primaria per alfabetizzazione, con “Alfabetizzazione per adulti e stranieri: le possibilità offerte dalla frequenza del CPIA nel quadro normativo degli accordi tra Ministero dell’Interno e Miur” e, infine, la professoressa Francesca Paolucci del “Di Vittorio” con “Istruzione degli adulti nella scuola di secondo grado: Possibilità e vantaggi per i cittadini adulti privi di titolo di studio di scuola superiore”.

(Il Faro online)