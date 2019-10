Acqualatina a porte aperte: a Minturno, Gaeta e Sperlonga al via il tour dei depuratori

Minturno, Gaeta e Sperlonga – Acqualatina apre le porte dei depuratori. Nei prossimi giorni, infatti, prendere il via le visite guidate presso gli impianti in gestione per scoprire i funzionamenti e le tecnologie che consentono di trasformare le acque reflue fognarie in acque limpide.

La prima tappa del tour sarà a Minturno il prossimo 17 ottobre alle 10.30, presso l’impianto di via Peccennone. Seguiranno visite anche presso i depuratori di Gaeta e Sperlonga.

(Il Faro on line)