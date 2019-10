Civitavecchia, la Lega: “Al lavoro uniti sui problemi della città”

Civitavecchia: “Mai mettere limiti alla fantasia, ma a quanto si legge da alcune indiscrezioni giornalistiche è davvero il caso di mettere un punto“, si legge in un comunicato diffuso dal Gruppo consiliare Lega con Salvini di Civitavecchia.

“Il 4 ottobre scorso – proseguono dalla Lega -, alla presenza di esponenti regionali, in un clima di totale serenità sono state stabilite le linee guida del partito, che caratterizzeranno l’azione amministrativa dei nostri rappresentanti, insieme al Sindaco Tedesco. Non ci sono quindi tensioni di sorta, né veti incrociati tra la classe dirigente della Lega di Civitavecchia. Il partito sta lavorando con grande attenzione alla struttura che si darà per puntare con forza al governo nazionale e ciò passerà senz’altro attraverso una capillare riorganizzazione a livello regionale”.

“Peraltro, cogliamo l’occasione anche per fare i complimenti a Tedesco per la centralità che, grazie alla sua figura, Civitavecchia ha assunto e assumerà nel Lazio, come si è visto dalla conferenza di domenica alla presenza dei massimi rappresentanti regionali del partito”, concludono.

(Il Faro online)