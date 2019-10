Fondi, investimento mortale sulla Flacca

Fondi – Investimento mortale nella serata di ieri, sulla ss213 via Flacca, all’altezza del km 8, nel territorio di Fondi.

La vittima è un cittadino di origine indiana, classe 1972, residente a Fondi a poche centinaia di metri dal luogo del sinistro stradale.

Alla guida dell’auto investitrice una giovane donna, rimasta leggermente ferita. Per lei è scattatala denuncia per omicidio colposo, in attesa degli esiti degli esami tossicologici.

I rilievi sono stati operati dal personale del distaccamento di polizia stradale di Aprilia e della sezione polizia stradale di Latina direttamente sul posto con il dirigente dr. Alfredo Magliozzi e il comandante del distaccamento di polizia stradale di Aprilia.