L’Ostiamare aspetta il Ladispoli, Mastropietro: “Vogliamo il risultato positivo”

Ostia – E’ alla sua prima stagione all’Anco Marzio. Il talentuoso attaccante di Mister Scudieri, classe ’95, ha siglato il gol del 3 a 1 ad Ardea. Contro il Team Nuova Florida, compagine appena promossa in Serie D che ha ricevuto i complimenti dell’allenatore lidense, Alan ha firmato una vittoria fondamentale. Fa parte del momento positivo, la partita vinta in trasferta. E poi in Coppa Italia ecco l’eliminazione da parte del Pineto. E Mastropietro ha seguito i suoi compagni da Roma. Non ha giocato i sedicesimi di finale del trofeo nazionale perché squalificato.

Ma è pronto a rientrare oggi pomeriggio in campo per conquistare un’altra vittoria importante e sotto il cielo di Ostia. Arriva il derby tirrenico con il Ladispoli. Da sempre incontro pieno di emozioni e di gol. Lo scorso anno i biancoviola vinsero per 3 a 2 in una gara entusiasmante e combattuta: “Il Ladispoli ha qualità importanti – ha detto Mastropietro – queste sono per noi le partite più complicate”. Lo ha sottolineato l’attaccante lidense. Come riporta l’Ufficio Stampa dell’Ostiamare, Alan svela che la compagine biancoviola vuole proseguire la striscia positiva: “Loro verranno assetati di vittoria, ma noi vogliamo conquistare un altro risultato prezioso”. Sono quinti a 11 punti in classifica i biancoviola. Stanno attaccati al treno delle prime e vogliono restarci.

Si sente a casa propria Alan. Il gruppo è unito e lui è felice di vestire la maglia dei Gabbiani: “Si lavora con uno staff importante. E siamo affiatati. Siamo guidati da un allenatore molto valido, sa valorizzarti al meglio”. Fa un plauso ai tifosi lidensi Alan: “Un vero valore aggiunto. Vi aspettiamo numerosi per la partita con il Ladispoli”.

(Il Faro on line)