A Palidoro una giornata dedicata all’alimentazione responsabile

Fiumicino – “Davvero un’interessante iniziativa quella organizzata sabato scorso a Palidoro dal prof. Pasqualino Santori e dal prof. Edoardo Ciampi sull’alimentazione responsabile”. Lo dichiara la capogruppo del Pd in Consiglio Comunale Paola Magionesi.

L’incontro, con il Presidente dell’istituto di bioetica per la veterinaria e l’agroalimentare prof. Pasqualino Santori e il prof. Edoardo Ciampi traduttore dall’inglese di importanti libri sul tema del consumo consapevole, si è svolto nel campo sportivo della Parrocchia di Palidoro.

“Nell’incontro, molto partecipato, si è parlato dell’importanza di spostare i consumi verso un modello sempre più vicino al vero “km 0” – prosegue Magionesi -. Un principio che oltre a valorizzare i prodotti locali, promuove anche un modello più ecosostenibile”.

“Come amministrazione comunale – aggiunge l’assessora alle Attività Produttive Flavia Calciolari, presente alla tavola rotonda – intendiamo promuovere sempre di più iniziative di questo genere in cui i cittadini possano essere informati sulla possibilità di adottare stili di vita sempre più salutari e responsabili anche nei confronti dell’ambiente”.

“Abbiamo già promosso, lo scorso anno, il mercatino dei prodotti locali, a Testa di Lepre – ricorda l’assessora -. Un’iniziativa che ha avuto molto successo. E infatti i commercianti locali e le Pro Loco del nord hanno deciso di ripetere quell’esperienza”.

“Valorizzare i prodotti locali e promuovere il vero consumo a “km 0” – conclude Calciolari – è un incentivo non solo per una maggiore consapevolezza dei consumatori, ma anche per l’economia delle tante aziende del territorio che producono beni di altissima qualità”.

(Il Faro online)