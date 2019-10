Atletica Terme Fiuggi, il cuore non basta vince l’Agnonese

Agnone – L’Atletico Terme Fiuggi non riesce a replicare la bella prestazione fornita contro il Montegiorgio e, stavolta, è costretto ad arrendersi all’Olympia Agnonese.

I padroni di casa, al triplice fischio, sorridono infatti grazie ai centri di Minacori e Acosta, vanificando così il momentaneo pareggio di D’Andrea. La squadra di Pizii parte con il piede premuto sull’acceleratore, tanto da centrare il vantaggio lampo. Dopo appena un paio di minuti è infatti Minacori a trafiggere La Gorga portando così i suoi sul momentaneo 1-0.

L’Atletico Terme Fiuggi, nonostante lo svantaggio, rimane però saldamente in partita. Prima della fine del primo tempo i ragazzi di Incocciati agguantano il pareggio. A riaccendere le speranze della compagine laziale è infatti D’Andrea che permette ai suoi di andare a riposo sull’1-1. Nella ripresa però l’Olympia Agnonese trova il guizzo decisivo per portarsi a casa la vittoria. Dopo appena cinque minuti dall’inizio del secondo tempo è infatti Acosta a segnare il gol del 2-1. Da qui in avanti l’Atletico Terme Fiuggi si riversa in avanti alla ricerca del pareggio con il tecnico Incocciati che attinge a piene mani dalla panchina per rinfoltire il reparto avanzato, soprattutto dopo l’espulsione di Pejic. Il risultato però non si muove, stavolta all’Atletico Terme Fiuggi non basta il cuore.

Serie D

Olympia Agnonese – Atletico Terme Fiuggi 2-1

OLYMPIA AGNONESE Mejiri, Diakitè, Nicolao, Viscovich, Frabotta, Allegra, Diarra (21’st D’Ercole), Pejic, Kone (32’st Elefante 41’st Ballerini)), Minacori (21’st Barbato), Acosta (28’st Konè) PANCHINA Kuzmanovic, Colonna, Perkovic, Rullo ALLENATORE Pizii

ATLETICO TERME FIUGGI La Gorga, Pietrobono, Zaccone (25’st Buongarzoni), Filipponi, Scalon (46’st Manfrellotti), Dejori (40’st Franchini), Papaserio, Forgione (25’st Sevieri), D’Andrea, Macrì, Basilico (25’st Moriconi) PANCHINA Ludovici, Rizzitelli, Mazzarani, Tassone ALLENATORE Incocciati

MARCATORI Minacori 2’pt (OA), D’Andrea 35’pt (ATF), Acosta 5’st (OA)

ARBITRO Guida di Torre Annunziata

ASSISTENTI De Palma di Molfetta e Fumarolo di Barletta

NOTE Espulso Pejic 30’st (OA) per doppia ammonizione Ammoniti Allegra, Pejic, Viscovich, Acosta, Mejiri, Dejori, Papaserio, Scalon

Foto : Atletico Terme Fiuggi Facebook

(Il Faro on line)