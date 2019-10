Terracina – Successo di pubblico per l’Erasmusdays organizzato presso la scuola primaria Don Adriano Bragazzi dell’Istituto Comprensivo Maria Montessori di Terracina.

Registrate oltre 150 presenze tra docenti, dirigenti scolastici e personale ATA del territorio provinciale. Presenti anche la dottoressa Silvia Rettori dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, la dottoressa Pina Cochi dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Latina, l’Onorevole Nicola Procaccini, deputato del Parlamento Europeo, e l’Amministrazione comunale in persona del sindaco Roberta Tintari e dell’assessore all’ambiente Emanuela Zappone.

L’iniziativa rientra tra eventi realizzati in Italia e in tutti Paesi europei nell’ambito delle Giornate Erasmus, in calendario dal 10 al 12 ottobre 2019, finalizzate per dare visibilità al Programma e avvicinare il territorio alle opportunità europee.

L’Istituto Comprensivo Maria Montessori, che, da qualche anno, ha iniziato un percorso di europeizzazione dell’offerta formativa, in collaborazione dell’Associazione EU-Track di Terracina, ha accolto l’invito dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Indiread organizzare un evento Erasmus, per promuovere e presentare i progetti finanziati.

Sono stati illustrati i due progetti Erasmus+ in fase di realizzazione: nell’ambito dell’azione Erasmus+ KA201 – Partenariati strategici – il Progetto G.A. STEM, che vede coinvolti, oltre all’Istituto Maria Montessori, l’Associazione EU-Track di Terracina, l’Università di Turku (Finlandia), l’Università di Tallinn (Estonia), Tamsalu Gymnasium (Estonia), Associazione Pixel (Italia), Sint-Lievenscollege (Belgio), Rieskalahteen koulu (Finlandia).

L’obiettivo è di incentivare la motivazione nello studio delle materie scientifiche attraverso l’uso delle “opere d’arte” per sostenere lo sviluppo creativo negli studenti in ambito STEM e migliorare la collaborazione tra gli insegnanti e le scuole europee attraverso lo scambio di esperienze e buone pratiche.

Nell’ambito dell’azione Erasmus+ KA1 – Mobilità dello staff della scuola – il Progetto #Environmental Protection & Sustainable Development, che permetterà al personale dell’Istituto di frequentare corsi di formazione all’estero (Finlandia, Grecia, Malta) inerenti la protezione ambientale e lo sviluppo sostenibile.

Grande soddisfazione del dirigente scolastico Barbara Marini: “Un successo al di sopra di ogni aspettativa” – ha dichiarato entusiasta, per poi ringraziare tutto il personale della scuola che si è adoperato per la realizzazione dell’evento.

(Il Faro on line)