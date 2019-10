Farmacie Sociali… si siede con te a tavola per aiutare Amatrice

Fiumicino – La storia del paese di Amatrice sarà per sempre segnata dal tragico terremoto dell’agosto 2016. Il ricordo delle vite spezzate, degli affetti perduti, così come i segni profondi lasciati dal sisma sugli edifici del paese, rimarranno vividi nella memoria ancora per molti anni a venire.

La forza di una comunità, in modo non differente da quella di un individuo, si riconosce però proprio nella capacità di saper reagire alle avversità, per quanto terribili queste possano essere. Per ripartire veramente e percorrere il tortuoso percorso che consente di tornare a una vita normale, uno dei pilastri fondamentali è il lavoro, perché la dignità di una persona, e così quella di una comunità, passano necessariamente dalla capacità di raggiungere l’indipendenza e la capacità di sostenersi con le proprie forze.

L’iniziativa di Farmacie Sociali

“La Farmacia Sociale di Isola Sacra e Aranova – informa Marco Tortorici, consigliere d’amministrazione di Farmacie Comunali – ha deciso di prendere parte a questo percorso di rinascita, proponendo in esclusiva i primi prodotti della prima nuova realtà industriale di Amatrice.

Recentemente inaugurato alla presenza del Premier Giuseppe Conte, il Pastificio Strampelli, la cui struttura opera a ben 1030 metri di altezza, ha avviato la propria attività produttiva nel segno della qualità e della tradizione; infatti solo rigorosamente grano italiano viene impiegato nella ricetta e l’acqua utilizzata nella lavorazione proviene direttamente dalle sorgenti pure dei vicini Monti Pizzuto e Velino.

“Il processo produttivo artigianale – spiega ancora Tortorici – consente di ottenere prodotti che si distinguono per porosità e consistenza superiori, caratteristiche che la rendono la base ideale per la ricetta che è sinonimo di Amatrice in tutta Italia: i bucatini all’Amatriciana”.

Ideale per i palati più raffinati, così come per chi vuole semplicemente dare un contributo al difficile percorso di ripresa che sta affrontando il comune di Amatrice, questa Pasta Solidale può essere acquistata presso la sede della farmacia alla Madonnella.