Le novità Alkemilla presentate al Sana 2019

Al Sana (leggi qui), Salone Internazionale del Biologico e del Naturale, svoltosi a Bologna dal 6 al 9 settembre 2019, il famoso brand eco-bio Alkemilla ha presentato le sue novità riguardanti la cura del corpo e dei capelli. Scopriamole insieme.

La linea anti-forfora

La Lozione Purificante Anti-forfora è un prodotto in fiala pensato per chi ha i capelli grassi con forfora, poiché grazie alla presenza degli estratti di Cardo Mariano e Tarassaco, svolge un’azione purificante ed antiossidante. Si applica metà fiala pari a 5 ml sul cuoio capelluto evitando le lunghezze, si massaggia con i polpastrelli per favorire il totale assorbimento, non necessita di risciacquo, e si consiglia di lasciarlo in posa durante la notte per ottenere un’azione più intensa e prolungata.

Lo Shampoo Purificante Anti-forfora a base di Equiseto e Carciofo, garantisce una pulizia profonda e idratazione del cuoio capelluto.

La Maschera Purificante Anti-forfora contenente il Cardo Mariano, il Tarassaco e la Bardana, si applica sui capelli lavati e si lascia in posa 5-10 minuti, e lascia i capelli sani, puliti, districati e morbidi.

Se volete provare questi prodotti anti-forfora, ecco i link sui quali poterli reperire:









Le creme mani ed i bagnodoccia

Le Creme mani (4,90 euro) idratanti e nutritive e a rapido assorbimento, sono disponibili all’ Echinacea e Passiflora, al Ginko Biloba Bamboo, all’Hibisco e Vite,

alla Rosa Canina, alla Liquirizia Dolce e Ananas e al Mirtillo Ribes Nero.

Sono stati introdotti dei Bagnodoccia (8,90 euro) delle stesse fragranze delle creme mani, che lasciano la pelle morbida, profumata ed idratata.

La linea Alkolor

La linea Alkolor di Alkemilla è composta da delle Tinte per Capelli Permanenti prive di ammoniaca, resorcina e parabeni . Contengono solo elementi di origine naturale come l’Olio Biologico di Argan e l’Olio di Lino dall’ azione idratante, nonché Bamboo, Passiflora, Zantalene, Cacao e Malva che donano una colorazione intensa e ricca di riflessi. Grazie a queste tinte è possibile coprire alla perfezione i capelli bianchi, mantenendo i capelli nutriti e lucenti grazie anche alla presenza dell’acido ialuronico dall’ elevato potere antiossidante. Sono disponibili le colorazioni base n.1.0 Nero, n.3.0 Castano Scuro, n.4.0 Castano, n.5.0

Castano Chiaro, n.6.0 Biondo Scuro, n.7.0 Biondo,

n.8.0 Biondo Chiaro e n.9.0 Biondo Chiarissimo.

Oltre a queste, ci sono anche altre colorazioni intermedie. Ecco alcune delle tinte:











