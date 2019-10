Torrino gigante in casa, vittoria nel derby e cima della classifica

Roma – Nel big match contro la capolista del girone il Torrino sfodera una grande prestazione e vince con merito la partita. Doppiette per Biraschi e Pagliaro, in gol anche Maiali: primo posto raggiunto e sagnale al campionato arrivato forte e chiaro

In un TSC traboccante di entusiasmo e passione il Torrino batte 5-4 l’Eur Massimo e conquista la testa della classifica. Una vittoria frutto di una grande prestazione di squadra, contro una compagine attrezzata per la promozione.

Nella prima frazione di gioco non c’è storia: la squadra di casa controlla il gioco e crea più volte i presupposti per passare in vantaggio. La rete dell’1-0 arriva a metà primo tempo: pressione alta di Fortini, che costringe gli ospiti all’errore. Biraschi recupera palla, si invola verso la porta e viene atterrato da Capozzi: dal dischetto il capocannoniere del campionato è glaciale e realizza l’1-0. L’Eur Massimo si fa vedere con Sordini e Fabozzi, due ex, ma in entrambe le occasioni Corsetti è bravo e si fa trovare pronto. Poco dopo entra in partita Kamil Pagliaro, un ritorno il suo al TSC: riceve dalla sinistra, si accentra, e con il destro batte per la seconda volta Capozzi. Nel finale di tempo c’è gloria anche per Maiali, che porta il Torrino sul 3-0 trasformando con freddezza un tiro libero.

Nella ripresa il Torrino prova subito a chiudere la partita:Biraschi, Pagliaro, Fiorito, mancano almeno tre reti per fare poker.Clamorosa l’azione solitaria di Biraschi, anche oggi oggetto di ripetuti falli, che per due volte manca la quarta rete. L’Eur Massimo è un animale ferito, ma ancora in vita: Fantini, anche lui un ex, con un gran destro da lontano accorcia le distanze. Subito dopo è ancora Fantini a vincere un contrasto ad involarsi verso la porta avversaria e a battere Corsetti: 3-2 e partita riaperta.

Il Torrino subisce il colpo, gli ospiti hanno una clamorosa occasione per pareggiare: Sordini però, dalla lunetta del tiro libero, viene ipnotizzato da Corsetti, che è strepitoso anche sulla ribattuta di Galvez. L’azione prosegue, la palla arriva a Pagliaro, che supera di slancio due difensori ospiti e con un destro ad incrociare fulmina Imparato per il 4-2: gol capolavoro per Pagliaro, che mette a segno anche la personale doppietta. La partita non finisce mai: al termine di un’azione collettiva Ricciarini riapre di nuovo la partita insaccando da due passi il gol del 4-3. L’Eur Massimo, con il portiere di movimento in campo, si espone agli attacchi micidiali dei padroni di casa: Biraschi intercetta un pallone in fase difensiva, e direttamente dalla sua metà campo realizza il gol del 5-3: doppietta anche per lui. A pochi secondi dalla fine Galvez regala un altro sussulto alla partita, ma il suo gol non scalfisce la grande vittoria del Torrino, meritata soprattutto nella qualità del gioco, e che poteva anche essere più larga nel punteggio finale : “Bellissima partita. Si vede il lavoro della società e quello dei ragazzi in campo – ha detto il presidente Cucunato al termine della gara, come riportato dall’Ufficio Stampa del Torrino – non c’è vittoria più meritata. Dentro e fuori dal rettangolo di gioco”.

Una vittoria che consente al Torrino di raggiungere la vetta solitaria della classifica del girone A della Serie C1 a quota 10 punti, grazie ad una squadra in campo con prevalentemente Under e tutta fatta in casa.

Massimo Preto, capitano (Ufficio Stampa Torrino)

“Faccio i complimenti sia alla squadra avversaria che a noi. Siamo stati bravi. Loro sono stati forti. Partita equilibrata, ognuno ha avuto le sue occasioni. Alla fine siamo stati bravi per la determinazione che abbiamo messo”.

Daniele Caiazzo, allenatore (Ufficio Stampa Torrino)

“E’ stata una partita al cardiopalma. Combattutissima. Abbiamo giocato contro una squadra forte con dei giocatori importanti. Un livello tecnico di spessore. Quindi la nostra vittoria vale doppio. Al primo tempo, prestazione superba dei ragazzi, ci siamo distinti. Abbiamo giocati tutti i palloni e ci siamo sacrificati. Siamo riusciti a trovare dei gol di qualità. In settimana, gli allenamenti sono stati un po’ in salita per vari infortuni. Ma i miei giocatori hanno fatto gruppo e si sono messi al servizio l’uno dell’altro. Abbiamo raggiunto un grande risultato, sia per i tre punti che per la testa della classifica. Un bel regalo per il mio compleanno. Grazie a tutti”.

Serie C1 – Girone A – 4a giornata

Torrino C5 – Eur Massimo 5-4 (p.t. 3-0)

Torrino C5: Corsetti, Preto (C), De Rossi, Fortini, Baldanza, Cucunato, Pagliaro, Fiorito, Biraschi, Maiali, Gentili, Odorisio. All. Caiazzo

Eur Massimo: Imparato, Capozzi, Fabozzi, Fantini, Galvez, Gagliardi, Riccitelli, Sordini, Vischi, Ricciarini, Olivieri, Barricelli.

Marcatori: Biraschi (T), Pagliaro (T), Maiali (T); Fantini (E), Fantini (E), Pagliaro (T), Ricciarini (E), Biraschi (T), Galvez (E).

Ufficio stampa Torrino C5