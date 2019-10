Ostia, non accetta la fine della relazione e perseguita la ex fidanzata: arrestato 26enne

Ostia – E’ sempre alta l’attenzione dei Carabinieri sugli episodi di violenza di genere maturati in ambito familiare o tra conviventi, nelle cui circostanze l’intervento è fermo e tempestivo in tutti quei casi che rientrano nella legge “Codice Rosso” approvata lo scorso mese di luglio.

È in questo contesto che i Carabinieri della Stazione di Ostia hanno sviluppato un’articolata attività investigativa che ha consentito di documentare le reiterate condotte vessatorie e minacciose poste in atto, a partire dallo scorso mese di luglio, da parte di un 26enne del luogo nei confronti della ex compagna.

L’uomo, con precedenti, non accettando la fine della propria relazione sentimentale, ha iniziato a perseguitare l’ex fidanzata rendendole la vita impossibile.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma, alla luce degli accertamenti posti in essere dai Carabinieri, ha emesso nei confronti del ragazzo un’ordinanza di custodia cautelare, a seguito della quale i militari, dopo averlo rintracciato, lo hanno posto agli arresti domiciliari.

(Il Faro online)