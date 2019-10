Santa Marinella, in casa una serra per coltivare hashish: arrestato pusher 20enne

Santa Marinella – Un giovane di Santa Marinella, spacciatore di hashish, è stato scoperto dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che lo hanno arrestato per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente.

Ai militari della Compagnia di Civitavecchia, che lo avevano fermato per un controllo di routine, non è sfuggito l’atteggiamento sospetto di un 20enne. Di qui la decisione di ispezionare l’autovettura rinvenendo, in un involucro di cellophane occultato all’interno di uno zaino, oltre 10 grammi di hashish.

Immediatamente è scattata la perquisizione della sua abitazione ove è stata scoperta una serra per la coltivazione della droga, con tutto l’occorrente per ricreare le condizioni ideali per la fioritura, ovvero lampade, aeratore, termostato, essiccatoio e aspiratore, oltre a 80 grammi circa di stupefacente, già confezionato e pronto per lo smercio sulla piazza locale.

L’attività rientra nel dispositivo di contrasto dei traffici illeciti predisposto dalle Fiamme Gialle capitoline e testimonia l’attenzione del Corpo sul consumo della droga, che interessa particolarmente la fascia più giovane della popolazione.

(Il Faro online)