“Spaghetti all’assassina”: La vera ricetta barese

CUCINA E SAPORI – Gli spaghetti all’assassina sono una ricetta tipica barese, gustosa, croccante e facile da preparare. Questo piatto è ormai presente nel menù di molti ristoranti ma tutti lo fanno in modo diverso.

La storia degli Spaghetti all’Assassina appare relativamente recente. A Bari la ricetta, già conosciuta col nome di “Spaghetti bruciati” è nata come piatto di recupero del sugo di pomodoro avanzato o addirittura del ragù della domenica, ha conosciuto una grande notorietà nei primi anni settanta grazie ai ristoratori baresi.

Sfatiamo una volta per tutte la diceria che sostiene che questo piatto vada preparato con la pasta avanzata il giorno prima. Bè, non è così! Provate questa ricetta.

Resa: 4 persone – Pronta in: 40 minuti

Ingredienti:

360 gr. di spaghetti

850 ml. di passata di pomodoro

4 spicchi d’aglio

peperoncino q.b.

olio evo q.b

sale fino q.b

Preparazione:

1. Mettete in un pentolino 3 mestoli di passata di pomodoro con altrettanta acqua e portate a lieve bollore.

2. In un tegame mettete la parte rimanente della passata, un filo d’olio e un pizzico di sale fino e lasciatela cuocere come un normale sugo finché non si addenserà bene.

3. In una padella wok mettete gli spaghetti (crudi) e lasciateli tostare bene, aggiungete un pò d’olio, l’aglio, il peperoncino e non appena cominceranno a soffriggere copriteli con 2 mestoli abbondanti del sugo diluito con acqua. (L’aglio e il peperoncino potete aggiungerli interi se volete toglierli successivamente o tritati per lasciarli come condimento del piatto)



4. Gli spaghetti cominceranno ad ammorbidirsi lentamente, smuoveteli e continuate ad aggiungere poco per volta tutto il sugo diluito, a quel punto togliete l’aglio e il peperoncino.

5. Adesso aprite gli spaghetti creando un vuoto al centro del wok e versate un paio di mestoli di sugo denso, poco per volta portate la pasta verso il centro muovendola delicatamente. Ripetete questa operazione finché non avrete messo tutto il sugo e finché gli spaghetti non vi sembreranno cotti.

6. A questo punto aggiustate di sale e lasciateli cuocere senza temere che si bruci tutto.

7. Il risultato finale sarà una spaghettata al dente, saporita, croccante e bruciacchiata. Servite subito

