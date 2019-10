Campionato Mondiale della Classe 2.4 mR, a Genova gli azzurri per il titolo

Genova – Con le ultime procedure di stazza e le registrazioni dei partecipanti è ufficialmente cominciato il 30esimo Campionato Mondiale 2.4 mR.

Ieri giornata dedicata alle ultime procedure a terra e una practice race nel primo pomeriggio per i 91 atleti provenienti da 15 nazioni diverse, con le barche e gli atleti in acqua a provare il campo di regata.

Oggi alle 11.00 il primo segnale che darà il via ufficiale al Campionato. In programma fino a 3 prove giornaliere con un minimo di 6 prove valide per l’assegnazione del titolo che, va ricordato, è open e quindi assegnabile senza distinzione alcuna di genere o abilità.

Una Genova di inizio autunno ha accolto atleti, allenatori e supporter che hanno beneficiato come base d’appoggio, della straordinaria infrastruttura della Fiera per familiarizzare con la città. Buone le aspettative meteo, con una settimana di venti moderati e mare formato, mentre rimane un’incognita la giornata di domani per via dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile.

Oltre alla sinergia e all’impegno degli organizzatori: la Federazione Italiana Vela, lo Yacht Club Italiano e la International 2.4 mR Association, un fondamentale contributo è stato fornito dalle principali Istituzioni, Regione Liguria e Comune di Genova.

Title Sponsor di questa edizione del Campionato Mondiale: Guldmann, società danese attiva nella produzione e sviluppo di tecnologie applicate al benessere delle persone – e degli atleti – con capacità motorie ridotte.

ITALIANI IN GARA

Andrea Arasio (CN Andora ASD)

Domenico Ciavatta (LNI Mandello)

Diego Compagni (LNI Mandello)

Gianlorenzo Copertari (ASD Liberi nel Vento)

Giorgio Curzi (LNI Porto San Giorgio)

Davide Di Maria (Canottieri Garda Salò)

Mario Gambarini (LNI Mandello)

Pasquale Lapera (Club Nautico La Maddalena)

Vittorio Macciocco (LNI La Maddalena)

Giancarlo Mariani (Liberi nel Vento)

Stefano Maurizio (Compagnia della Vela Venezia)

Elena Polo D’Ambrosio (LNI Milano)

Nicola Redavid (LNI Milano)

Antonio Squizzato (Canottieri Garda Salò)

Cristian Tarasco (Circolo Nautico Andora)

Carlo Vianello (Circolo della Vela Mestre)

Fabio Vignudini (YCM Cattolica)

Sito Ufficiale: https://www.yachtclubitaliano.it/en/news-162/24-world-championships.html

(Il Faro on line)