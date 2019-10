Cerveteri, al Granarone il libro “Da Grandi faremo i Geologi”

Cerveteri – Un appuntamento speciale quello in programma venerdì 18 ottobre alle ore 17:30 nell’Aula Consiliare del Granarone. Nell’ambito degli incontri di divulgazione scientifica rivolti ai bambini, la Delegata alle Politiche Scolastiche Pamela Baiocchi propone la presentazione del libro “Da Grandi faremo i Geologi” una divertente guida al centro della terra scritto da Stefano Margiotta, geologo e già autore di diverse pubblicazioni per ragazzi.

“Un viaggio al centro della terra che affascinerà e stimolerà ulteriormente la curiosità dei bambini – ha dichiarato Pamela Baiocchi, Delegata alle Politiche Scolastiche e Divulgatrice Scientifica di Nautilus Discovery – l’origine del mondo, un approfondimento sui fenomeni climatici che negli ultimi anni stanno cambiando la storia del nostro pianeta, dai terremoti agli tsunami, dalle frane agli alluvioni.

Nozioni, curiosità, informazioni, su tutti quei temi di scienza e cultura che potranno essere di grande aiuto ai bambini anche nel loro normale percorso scolastico. Già lo scorso anno, con la collaborazione del Geologo Roberto Agnolet, stimato professionista della nostra città, avevamo realizzato una lezione sull’origine della terra, riscontrando un grande interesse da parte dei ragazzi. Spero che anche questa iniziativa, come tutte le altre, possa riscuotere una grande partecipazione”.

“A condurre i bambini nel mondo della Geologia, saranno quattro simpaticissimi personaggi, Elenina, Chiaretta, Alessandro e Gabrielino che insieme ai loro due cagnolini, Simar e Luna, acquisiscono un giorno dei poteri da “SuperGeologici”. Da qui, un viaggio divertentissimo al centro della Terra, tante storie che ci offriranno un quadro completo di tutti gli aspetti del nostro pianeta – ha spiegato la Delegata Pamela Baiocchi – Stefano Margiotta, che ringrazio per aver accettato l’invito a presentare il suo libro nella nostra città, ha condotto studi in vari paesi del bacino del Mediterraneo ed è coautore di oltre 100 pubblicazioni su riviste specializzate a diffusione nazionale ed internazionale, ed è fortemente impegnato nella divulgazione delle Scienze della Terra sia a mezzo televisivo che mediante la redazione di libri ad ampia diffusione. “Da Grandi faremo i Geologi” è la sua terza esperienza nella didattica per ragazzi. Un appuntamento davvero interessante, che sono certa appassionerà grandi e piccoli”.

Al termine della presentazione, prevista una piacevole merenda per tutti i partecipanti alla presentazione.