Cerveteri, via libera al conferimento di calcinacci al Centro di Raccolta di via Settevene Palo Nuova

Cerveteri – Elena Gubetti, Assessora alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri, rende noto alla cittadinanza che è nuovamente possibile conferire all’interno del Centro di Raccolta in Via Settevene Palo Nuova materiali di risulta come calcinacci ed inerti.

Lo scorso 13 settembre, a causa della chiusura del Centro RECIN di Ladispoli, dove fino ad oggi il Comune di Cerveteri conferiva tali tipologie di rifiuto, fu decretato il momentaneo stop: oggi, nuovamente il via libera.

“Grazie al lavoro del personale dell’Ufficio Ambiente, nelle persone del Dirigente Claudio Dello Vicario e dei Dipendenti Giorgia Prete e Valerio Granieri, che ringrazio per l’impegno e la professionalità con le quali costantemente seguono le attività del mio assessorato – ha dichiarato Elena Gubetti – in un tempo relativamente breve si è provveduto ad individuare un nuovo impianto idoneo al conferimento e dunque è stato possibile ripristinare regolarmente il servizio, con le stesse modalità che aveva in precedenza”.

Si ricorda che il conferimento dei calcinacci è possibile tutti i giorni eccezion fatta per la domenica. Il Centro di Raccolta è aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica dalle ore 07:00 alle ore 13:00 e il mercoledì e sabato dalle 14:00 alle 17:00.

L’accesso al Centro di Raccolta è garantito solo ed esclusivamente agli intestatari di una utenza TARI nel Comune di Cerveteri.

(Il Faro online)