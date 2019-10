Guerra in Siria, Trump manda Pompeo e Pence in Turchia per chiedere il cessate il fuoco

Washington – Il vice presidente americano Mike Pence sarà nelle prossime ore in Turchia nell’ambito di uno sforzo per negoziare il cessate il fuoco in Siria, dopo l’offensiva militare turca nel nord del paese arabo. “Stiamo chiedendo un cessate il fuoco” ha detto il presidente americano Donald Trump.

Pence prevede di incontrare giovedì il presidente turco Recep Tayyp Erdogan. Il vice presidente sarà accompagnato dal segretario di Stato Mike Pompeo e dal Consigliere per la sicurezza nazionale Mike O’Brien. “Mike (Pence, ndr) sta andando con il segretario Pompeo, partiranno domani”, ha detto Trump confermando la missione.

(Il Faro online)