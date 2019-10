Incendio in un appartamento di Latina Scalo, morto un 65enne

Latina – È stato trovato per terra, già privo di vita, dai vigili del fuoco. È la storia di un 65enne, residente in via delle Camelie, a Latina Scalo, che, ieri, è finita in tragedia.

Nell’appartamento del pensionato – sito al secondo piano di una palazzina -, infatti, sono divampate le fiamme. L’uomo aveva anche provato a mettersi in salvo, fuggendo, ma non c’è riuscito.

A dare l’allarme sono stati gli altri residenti della palazzina, che, quando hanno visto del fumo uscire dall’abitazione e spandersi nell’edificio, hanno allertato i vigili del fuoco, che, domate le fiamme, hanno fatto l’amara scoperta.

Per ora, non è dato sapere cosa ha scatenato l’incendio. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche la polizia scientifica, per fare tutti i rilievi del caso. Attualmente, non si esclude nessuna ipotesi.

