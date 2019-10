Liechtenstein vs Italia, le pagelle de Il Faro online: Belotti trascinatore, Verratti brillante

Vaduz – Confermati i miglioramenti visti in Italia-Grecia. Impegnativa e poi convincente vittoria della Nazionale italiana che vince per 0-5 in casa del Liechtenstein (leggi qui), fanalino di coda del gruppo 3 di qualificazione per Euro 2020.

Il coach Helgi Kolvidsson ha schierato un inusuale 1 – 10 a protezione della propria porta. Del resto se il possesso palla si è attestato alla fine della partita al 80% a favore degli Azzurri che, inoltre, hanno battuto 13 calci d’angolo, la dice lunga sulla superiorità territoriale dell’Italia che ha costretto la squadra avversaria, per lunghi tratti, a rimanere rintanata nella propria metà campo.

I voti

Salvatore Sirigu, 7 – Il risultato finale fa pensare ad una serata rilassante per il nostro portiere che, invece, ha effettuato al meno quattro parate di gran livello a difesa dal pareggio prima e del vantaggio successivamente. Sostituisce egregiamente Gigio Donnarumma.

Giovanni Di Lorenzo, 6,5 – Debutto in azzurro. Non sembra essere particolarmente emozionato. Forse lo stadio a misura d’uomo lo aiuta in questo. Qualche difficoltà sulla fascia di competenza all’inizio partita, poi prende le misure, sviluppa qualche incursione interessante e completa la prestazione con diligenza.

Gianluca Mancini, 6 – Un sei di incoraggiamento. Soffre Salanovic ed è impreciso con un retropassaggio a Sirigu. Buono invece un salvataggio su Goppel.

Alessio Romagnoli, 7 – Autoritario comandante della difesa anche in funzione della tattica del fuorigioco. Buona una copertura su Gubser e bello il gol di testa.

Cristiano Biraghi, 6,5 – Molto presente in zona offensiva con diversi cross e con una costante presenza da costringere gli esterni avversari a non poter lasciare le zone di pertinenza. Interessante l’intesa con Verratti, specie nel primo tempo. All’87' viene sostituito da Leonardo Bonucci

Niccolò Zaniolo, 6 – Esordio dal primo minuto. Innesca il contropiede del gol. Col passare dei minuti si spegne. Al 63mo viene sostituito da Stephen El Shaarawy.

Bryan Cristante, 7 – Torna dopo circa un anno e prende il posto di Jorginho. E’ il regista della squadra. Ottimo collante tra la fase difensiva senza utilizzare lanci lunghi per far partire l’azione offensiva che sviluppa sempre con appoggi corti ed efficaci.

Marco Verratti, 6,5 – Caparbio, brillante ed autoritario. Conferma l’ottimo stato di forma visto contro la Grecia. Col passare dei minuti sembra risparmiarsi un po’.

Federico Bernardeschi, 7,5 – Pronti via ed è subito gol, molto bello. Un bel tiro al volo su inviato d calcio d’angolo. Molto presente in fase offensiva. Al 74' viene sostituito da Sandro Tonali.

Andrea Belotti, 8 – Faro di area di rigore che consente molta libertà di movimento ai compagni di reparto. Il Liechtenstein gli porta fortuna, anche stasera, come con al Nazionale di Ventura realizza la sua doppietta. Bello l’abbraccio con Ciro Immobile in panchina per festeggiare il primo dei due gol.

Vincenzo Grifo, 6 – Prova ad essere propositivo con diversi tentativi di cross, specie all’inizio della partita. Col passare dei minuti non trova gli spazi giusti per poi calare del tutto nella ripresa.

Stephen El Shaarawy, 7 - Al 63' sostituisce il suo ex compagno romanista Zaniolo. Entra subito in partita portando qualità alla fascia di competenza. Prima effettua un tentativo di tiro a rete che va fuori ma poi si riscatta con un bel gol su assist di Cristante.

Sandro Tonali, 6 – Non si emoziona, resta lucido e gioca con diligenza i palloni che i compagni gli affidano.

Leonardo Bonucci, s.v. – All’87' sostituisce Cristiano Biraghi.

Roberto Mancini, 8 – Eguagliato il record del Commissario Tecnico, due volte Campione del Mondo, Vittorio Pozzo che resisteva sin dal 1938. Ben 9 le vittorie consecutive, oltre l’amichevole con gli Usa, il Mancio inanella otto vittorie su otto partite di qualificazione ad Euro 2020, qualificazione matematicamente certa e come primi del gruppo 3.

(Il Faro online)