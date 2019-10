Parco Leonardo, è Maria Rosaria Angelicone la donna trovata morta sui binari

Fiumicino – Ha un nome la donna trovata morta sui binari della stazione ferroviaria di Parco Leonardo (leggi qui) sabato 12 ottobre: si tratta di Maria Rosaria Angelicone.

Residente a Parco Leonardo, Maria Rosaria, di 54 anni, è stata travolta dal treno Leonardo Express diretto a Roma delle ore 6:25. Nonostante i soccorsi immediati e l‘arrivo di un’ambulanza, per la donna non c’è stato nulla da fare.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Ferroviaria, intervenuta sul posto assieme agli uomini della Scientifica per il rilievi del caso, Maria Rosaria, vestita di nero e senza documenti, si sarebbe lanciata sui binari al passaggio del treno. Oggi il riconoscimento del corpo.

Impossibile conoscere le motivazioni che hanno portato Maria Rosaria a compiere questo gesto estremo e davanti al quale serve solo rispetto.

Il ricordo del quartiere

Sgomento e dolore tra i residenti di Parco Leonardo, quartiere di Fiumicino dove Maria Rosaria viveva da tredici anni. Dal carattere chiuso e riservato, negli ultimi tempi era sempre più schiva. “Aveva sempre una parola gentile per tutti”, raccontano i vicini.

Grande fan di George Michael, a Parco Leonardo era anche impegnata nel sociale come volontaria. Non aveva né marito né figli, viveva sola. I suoi genitori morirono in un incidente stradale nei pressi dell’aeroporto di Fiumicino, dove l’avevano appena accompagnata per un viaggio all’estero. Un evento che l’ha segnata nel profondo.

Nei giorni antecedenti la tragedia, vicini e conoscenti l’hanno vista ancor più schiva e silenziosa del solito. “Camminava a testa bassa, il volto era nero“, raccontano i vicini. Era solita uscire di casa con una grande borsa, cosa che non è avvenuta sabato scorso.

Al di là delle motivazioni e della dinamica, resta il dolore di una comunità per la perdita di una vita umana.

(Il Faro online)