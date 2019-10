Santa Marinella, auto si ribalta in via Verdum: ferita la conducente

Santa Marinella – Pomeriggio di paura sul litorale romano, dove alle ore 16.00 circa, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, sono intervenuti presso il comune di Santa Marinella, in via Verdum, per incidente stradale.

Un’autovettura Fiat 500, con tre persone a bordo, ha urtato un’auto Fiat Punto in sosta ,ribaltandosi sulla sede stradale. A seguito dell’urto, la conducente, lievemente ferita, è stata trasportata presso l’ospedale S.Paolo di Civitavecchia, mentre le altre due persone, sono rimaste illese.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area. La strada è rimasta chiusa al traffico fino alla completa rimozione dei mezzi, avvenuta ad opera del carro attrezzi. Nessun altro automezzo è rimasto coinvolto. Non si registrano altri feriti.

(Il Faro online)