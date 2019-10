Successo della giornata dedicata alla visita guidata del Museo Manzù

Ardea – Successo di pubblico ad Ardea domenica 13 ottobre per la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo con attività pensate appositamente per questo evento che facilita le visite delle famiglie ai luoghi d’arte. La Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo è stata un’iniziativa speciale che ha visto la collaborazione di molte associazioni locali che hanno offerto gratuitamente la loro partecipazione, coordinate dall’Associazione domus Danae.

Il fil rouge è ancora una volta la valorizzazione del Patrimonio Artistico e l’esaltazione del Patrimonio Umano del Territorio, nello spirito dell’Associazione. La giornata è stata organizzata per volontà della Dott.ssa G. Di Monte, direttrice del Museo G. Manzù con il patrocinio del Polo Museale del Lazio e dal Maestro Dario Volante, del “Centro di Cultura domus Danae”, il quale ha voluto coinvolgere l’Associazione Ecomuseo Lazio Virgiliano, l’Associazione Giovanile Comunitas.

E’ stato emozionante vedere che a fare da guida nelle sale del Museo erano giovani ciceroni, che con estrema professionalità hanno guidato i piccoli visitatori, studenti delle scuole elementari, medie e superiori, alla scoperta della la vita e l’arte del padrone di casa, Giacomo Manzù. Un nutrito gruppo di “adulti” seguivano affascinati le spiegazioni, gli aneddoti sulle opere del Maestro. Tutti entusiasti di scoprire e riscoprire le opere d’arte esposte in questa fantastica cornice.

L’evento, presentato da Federico Biserna, si è concluso con l’esilarante performance della Compagnia Teatrale del Piccolo Palcoscenico che ha presentato “Famuli, Matureranno” ovvero la vita è un AnAgrAmmA scritto dalla giovanissima autrice Flavia Fiorani, alla sua opera prima, che ha immaginato il proseguo della commedia teatrale scritta nel 1946 da Eduardo De Filippo, “Filumena Marturano”’.

Il Piccolo Palcoscenico si è esibita in un estratto dal “Berretto a sonagli” di Pirandello con Francesco Caroli, Marco Fiorani, Marco Massimiani, Giovanna D’Orazio, aiuto regia Tommaso Ranucci, con il coordinamento e la Direzione Artistica di Pino Mariani. Il direttore artistico della domus Danae ha espresso la sua piena soddisfazione per la riuscita di questo evento proprio nel giardino del Museo, che ospita la tomba del Maestro. Ha confidato la sua estrema gioia a voler continuare a collaborare con la direzione del Museo Manzù.

“Come è iniziata questa partecipazione?” – commenta Pino Mariani e prosegue – “La Dott.ssa Di Monte ha contattato la nostra associazione, Il Centro di Cultura domus Danae per organizzare alcuni eventi culturali all’interno del Museo grazie al plauso che le varie performances (musicali, letterarie) hanno raggiunto anche fuori il nostro territorio, svolte nell’ambito del Festival della domus Danae, che ha visto la partecipazione di artisti ed associazioni note a livello nazionale ed internazionale. Alle associazioni, a tutti gli artisti protagonisti di questo evento e soprattutto ai visitatori va il nostro più sentito Grazie!! Grazie per aver aderito a questa iniziativa che ci fa sentire ancora più orgogliosi di appartenere a questa città e ci stimola a continuare ad organizzare eventi di qualità. Grazie! Grazie! per i ringraziamenti e le dediche che il pubblico ha voluto lasciare anche sul libro delle firme all’entrata del Museo, per questa giornata ‘C’era una volta al Museo‘ dedicata alle Famiglie. Never give-up!”

L’evento ha visto la partecipazione di più di 120 spettatori, immersi nelle opere che G. Manzù ha donato, rendendo questo luogo più che mai vivo e fruibile al pubblico di ogni età.

Il prossimo evento in programma del Centro di cultura domus Danae sarà il 17 Novembre con il prestigioso 56° Festival di Nuova Consonanza all’interno del Museo Manzù, assolutamente da non mancare!

