A Fiumicino fa tappa la “Carovana della prevenzione”: ecco come prenotare le visite

Fiumicino – La “Carovana della prevenzione“, del programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile, fa tappa sul litorale romano, a Fiumicino. Appuntamento venerdì 25 ottobre 2019 in Darsena (Viale traiano 145), dalle 10 alle 17, dove, grazie a tre unità mobili ad alta tecnologia si potranno effettuare gratuitamente mammografie, visite senologiche e visite nutrizionali, previo appuntamento.

Oltre agli esami diagnostici per la prevenzione dei tumori del seno e dei tumori ginecologici, saranno presentati anche percorsi di prevenzione primaria. L’iniziativa è rivolta alle donne non inserite nelle liste di screening della Regione Lazio. Per info e prenotazioni: 3396933742

(Il Faro online)