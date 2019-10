Anzio, audizione in Prefettura per il quartiere Zodiaco

Anzio – “La situazione del quartiere Zodiaco è stata oggetto della riunione del tavolo della sicurezza a Villa Corsini Sarsina e dell’audizione in Prefettura, nel corso della quale, alla presenza di tutte le Istituzioni preposte, sono state evidenziate le problematiche segnalate dai residenti, con la richiesta di un urgente intervento a tutela della sicurezza dei cittadini”.

Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento alle problematiche del quartiere Zodiaco a Lavinio Stazione.

“Inoltre – conclude il Sindaco De Angelis -, nel nostro primo bilancio di previsione, abbiamo stanziato 600.000 euro per la riqualificazione e la sicurezza dello Zodiaco. A breve, ultimate le procedura di gara da parte degli uffici, daremo il via a tutta una serie di opere pubbliche per migliorare la vivibilità del quartiere”.