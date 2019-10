Anzio, proseguono gli interventi di messa in sicurezza delle strade del territorio

Anzio – Il nuovo manto stradale lungo l’Ardeatina, la sistemazione delle condotte di via Aldobrandini, i lavori in corso per la nuova illuminazione pubblica a led, lungo via di Villa Claudia e la litoranea, sono alcuni degli interventi avviati, ad Anzio, dall’Amministrazione De Angelis, per la riqualificazione e per la sicurezza stradale sul territorio comunale.

“A breve – afferma l’assessore ai lavori pubblici, Giuseppe Ranucci – apriranno altri cantieri, con nuovi interventi sulla manutenzione delle strade comunali, sull’arredo urbano e sulla pubblica illuminazione, con la trasformazione a led di tutti gli impianti”.

(Il Faro online)