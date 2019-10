Sabaudia – Ancora poche ore e, a Boston (USA), si disputerà la 55° edizione della “Head of the Charles”. Il prossimo week end, quello del 19 e 20 ottobre, le Fiamme Gialle con tre equipaggi, parteciperanno per la prima volta alla regata storica di canottaggio che dal 1965 viene disputata sulle acque del fiume Charles.

La squadra gialloverde al gran completo, che conta ben otto Atleti che hanno già qualificato la barca per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, Matteo Lodo, Giuseppe Vicino, Luca Rambaldi, Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Giacomo Gentili, Valentina Rodini e Clara Guerra, partirà domani alle 15, dall’aeroporto di Roma Fiumicino.

Nella “Men’s Championship Eights”, gara riservata all’otto Senior, saranno in gara i canottieri che hanno ottenuto i pass per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 ai recenti Mondiali di Linz (AUT). Il centro barca sarà formato dal quartetto medaglia di bronzo mondiale in quattro di coppia, Giacomo Gentili, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Filippo Mondelli, sostenuti dai veterani Simone Venier, argento olimpico a Pechino 2008, e Paolo Perino. A capovoga e al numero due, i fuoriclasse della ramata di punta, Giuseppe Vicino e Matteo Lodo, insieme medaglia di bronzo a Rio 2016 e campioni del mondo nel 2017.

La “Women’s Championship Doubles”, categoria dedicata al doppio femminile, vedrà la partecipazione delle gialloverdi Clara Guerra e Valentina Rodini, entrambi in possesso del pass olimpico ottenuto ai recenti Mondiali di Linz.

Per finire, il bronzo olimpico a Rio 2016 Domenico Montrone, insieme ai giovani Leonardo Pietra Caprina, Emanuele Fiume e Niccolò Pagani gareggeranno in quattro con nella “Men’s Championship Four.

Le Fiamme gialle si apprestano ad affrontare una sfida ardua, in quanto, in tutte e tre le categorie, sin dalla loro istituzione, mai nessun equipaggio italiano è riuscito a conquistare la vittoria.

Nella gara del doppio femminile le gialloverdi Clara e Valentina se la dovranno vedere contro 16 equipaggi, tra i quali, il doppio del Riverside Boat Club di Cara Stawicki e Margaret Bertasi, campionesse del Mondo in carica nel due senza Pesi Leggeri e l’imbarcazione dell’ARION, club remiero vincitore della passata edizione.

Saranno in tutto 15 i “quattro con” in gara per aggiudicarsi la vittoria della storica regata. L’equipaggio delle Fiamme Gialle dovrà guardarsi le spalle dalle tante Università americane iscritte, tra le quali, Brown University, Princeton University e University of Wisconsin.

Nella gara più spettacolare del programma, quella dedicata agli otto Senior, saranno 30 le imbarcazioni al via. L’ammiraglia gialloverde se la dovrà vedere contro ben due equipaggi della Nazionale americana, uno della Nazionale olandese, vice campione del mondo in carica, e numerosi equipaggi delle Università americane, come quello di Yale University e Brown University, rispettivamente secondo e terzo classificato nella passata edizione della “Head of the Charles”.

