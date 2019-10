Fiumicino, arriva la presentazione dei finanziamenti regionali per le imprese

Fiumicino – “Alle 17.30 di domani, giovedì 17 ottobre, nell’aula consiliare di Fiumicino, insieme a Paolo Orneli presidente di Lazio Innova e al sindaco Esterino Montino, presenteremo i nuovi bandi e i servizi che la Regione Lazio mette a disposizione di tutti i cittadini, delle imprese, dei giovani imprenditori e delle donne che attraverso ‘Impresa sostantivo femminile’ possono avere un’opportunità importante”, si legge in una nota diffusa da Michela Califano, consigliera regionale del Pd Lazio.

“Parleremo di investimenti, di facilitazione all’accesso al credito, di nuove start up, di promozione dell’innovazione e di internazionalizzazione. Un’occasione importantissima per tutto il territorio, di Fiumicino e non solo. L’accesso è libero e ci sarà la possibilità di poter fare domande“, conclude.

(Il Faro online)