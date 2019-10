Fiumicino, il Comitato Flat Tax: “Non vogliamo entrare in questioni politiche”

Fiumicino – In merito alle dichiarazioni di Colavecchi, Berardo e Ricci (leggi qui), il Comitato Nazionale Flat Tax di Fiumicino replica così: “Il Comitato prende le distanze dalle dichiarazioni contenute nell’articolo in quanto non riconosce come componenti del comitato le persone citate ad eccezione del Signor Colavecchi, che peraltro si esprime a titolo personale“.

“Il Comitato – proseguono – si occupa esclusivamente della Flat Tax e della sua divulgazione e pertanto non intende entrare nelle questioni politiche locali o nazionali né delega i suoi rappresentanti e attivisti ad esprimere posizioni a nome del Comitato se non per i temi legati alla Flat Tax. Inoltre – concludono -, appoggiamo l’azione della Lega sui temi fiscali, ma non abbiano nessuna relazione con Forza Nuova e Riva Destra e tanto meno con suoi esponenti“.

(Il Faro online)