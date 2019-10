Formia – “Se un’amministrazione funziona, lo capisci dai servizi minimi che provvede ad erogare ai propri cittadini. Formia invece è paralizzata. Una città social dove la politica è virtuale, fatta di annunci e slogan, come in una sorta di campagna elettorale permanente.

Inizia così, la polemica di Roberta D’Angelis, la responsabile del dipartimento scuola di “Formia ConTe”, che poi prosegue: “Apprendo da alcuni genitori che i bagni della scuola media Vitruvio Pollione non sono fruibili a causa di infiltrazioni causate da possibili perdite. Le opportune segnalazioni sono partite, ma le risposte latitano.

Politica assente e poco lungimirante, incapace di gestire anche i problemi di piccola manutenzione. Agli studenti arriva un messaggio di abbandono e scarso interesse delle istituzioni per la salvaguardia del bene comune. Dobbiamo forse redigere un regolamento tra comune e famiglie per le riparazioni, come è stato fatto per la pulizia dei siti abbandonati? Oppure dobbiamo sentirci dire, ancora una volta, “non è colpa nostra, ma della vecchia amministrazione?”

A questo punto, mi chiedo se la redazione del progetto relativo alla demolizione e ricostruzione delľedificio scolastico, di cui si è discusso con la cosiddetta democrazia partecipata (che ha creato solo allarmismo), si sia arenata.

Certo- conclude la nota – che se per riparare il tubo di un bagno stiamo aspettando il “concorso pubblico per assumere un idraulico”, per la progettazione e realizzazione del nuovo edificio (Leggi qui) aspetteremo le calende greche, con il rischio di perdere il finanziamento!! Si è passati dalla democrazia partecipata (Leggi qui) al silenzio assoluto.”

(Il Faro on line)