Ladispoli, l’ufficio postale di via Mario Sironi chiude per lavori di manutenzione

Ladispoli – Poste Italiane comunica che da oggi, mercoledì 16 ottobre 2019, l’ufficio postale di via Mario Sironi, a Ladispoli, sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria, finalizzati al miglioramento degli standard di sicurezza.

Per il periodo degli interventi e a partire dalle 11 di oggi, per venire incontro alle esigenze di tutti i cittadini di Ladispoli, l’azienda prolungherà l’orario di apertura della sede di via Regina Margherita, che sarà disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 19,05 e il sabato dalle 8,20 alle 12,35.

Presso la sede di via Regina Margherita sarà anche disponibile uno sportello dedicato alla clientela dell’ufficio di via Sironi per le operazioni postali e finanziarie, comprese le attività collegate ai libretti di risparmio e ai conti BancoPosta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, oltre a una sala consulenza sui prodotti di investimento e finanziamento.

Si ricorda che presso la stessa sede è anche possibile prenotare il turno allo sportello attraverso l’app “Ufficio postale” o il sito poste.it.

L’ufficio postale di via Sironi riaprirà lunedì 28 ottobre secondo i consueti orari.

