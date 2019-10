Roma, bus di linea si schianta contro un albero: feriti 14 passeggeri

Roma – Momenti di paura a Roma dove questa mattina un autobus è uscito di strada finendo contro un albero in via Cassia, all’incrocio con via Oriolo. Il bilancio è di 14 passeggeri rimasti feriti. Ancora tutta da chiarire la dinamica dell’accaduto. A chiamare i soccorsi sono stati passeggeri e passanti. Sul posto, oltre alle ambulanze, anche i Vigili del fuoco e polizia locale del Gruppo Cassia.

Tre feriti in codice giallo e uno in codice rosso sono stati trasportati al Gemelli, uno in codice giallo e due in codice rosso al Villa San Pietro, uno in codice giallo e uno in rosso al San Filippo Neri, uno in codice rosso al Sant’Andrea, uno in codice giallo al Santo Spirito, uno in codice giallo all’Umberto I e due in codice giallo all’Isola Tiberina. Il 118 precisa che i pazienti a cui è stato assegnato il codice rosso sono quelli che si trovavano nella parte anteriore. Nessuno di loro è in pericolo di vita e non hanno compromissione di parametri vitali.

A seguito dell’incidente Atac ha avviato un’indagine interna, riferisce l’azienda in una nota Atac, precisando che “Atac sta accertando i fatti accaduti, anche ai fini dell’individuazione di eventuali profili di responsabilità, e si scusa con i passeggeri coinvolti”.

(Il Faro online)