Stasio: “Fiumicino ha bisogno di un centro per disabili che sia aperto la mattina”

Fiumicino – “Nel territorio del Comune di Fiumicino non esiste una struttura in grado di accogliere i disabili durante la mattina e questo è gravissimo“, dichiara Mauro Stasio, delegato del Sindaco per il Settore Disabilità.

“Ai bambini e ragazzi con disabilità che non vanno a scuola non viene offerta alcun tipo di assistenza: è, questa, una problematica che affligge non solo la città di Fiumicino, ma anche le zone più a nord del Comune. Per questo – prosegue Stasio – lancio al Sindaco, da sempre dimostratosi sensibile a tematiche di questo genere, un appello: trovare una soluzione definitiva ad un problema già più volte sollevato ma mai concretamente risolto“.

(Il Faro online)