Trofeo Lazio – Città di Roma, Isola Sacra e Margutta Litorale in Volley trionfano a Civitavecchia

Civitavecchia – SCK Volley Isola Sacra (U16M), Volley Friends Roma (U16F), Isola Sacra Volley (BM) e Margutta Litorale in Volley Civitavecchia (BF) sono le nuove regine del Trofeo Lazio – Città di Roma 2019.

Le 4 squadre sono salite sul gradino più alto del podio durante le finali di Civitavecchia, andate in scena al palazzetto dello sport e alla palestra Corsini La Rosa in concomitanza di un evento di Volley S3 organizzato da Pallavolo Civitavecchia e Civitavecchia Volley, le due società ospitanti.

Nella categoria Under 16 senza storia la finale tra la formazione di Lorenzo Di Bello e la Fenice: la SCK ha vinto 3-0, mostrando un’ottima pallavolo in tutti i parziali disputati. Nel femminile il Volley Terracina ha combattuto su ogni palla soprattutto nell’ultimo set, ma si è arreso allo strapotere del Volley Friends Roma, decisamente più in palla e guidato magistralmente da coach Runca. La Serie B, come da previsione, ha regalato spettacolo ed emozioni. Nel tabellone maschile è stata Isola Sacra, al 1° posto anche della classifica cumulativa che ha sommato i punteggi di tutte e 4 le competizioni, a sollevare il trofeo al cielo: la squadra di Giustini ha superato in 4 set tiratissimi il Volley Club Orte. La Margutta Litorale in Volley Civitavecchia ha esultato tra le mura amiche in un esaltante 3-1 contro la Giovolley Aprilia: primi due set di marca civitavecchiese, poi Aprilia mette in campo una reazione veemente ma non le basta per rientrare in partita. Esulta la squadra di coach Pignatelli, davanti a centinaia di tifosi in festa.

All’evento hanno partecipato il presidente della FIPAV Lazio Andrea Burlandi, il presidente della FIPAV Roma Claudio Martinelli, i vice presidenti dei due Comitati, rispettivamente Fabio Camilli e Paola Camilletti e il presidente della FIPAV Viterbo Roberto Centini. Intervenuti durante le premiazioni la presidente del Civitavecchia Volley Viviana Marozza, il presidente della Pall. Civitavecchia Roberto Cosimi, il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco, l’onorevole Alessandro Battilocchio e Matteo Iacomelli, presidente della commissione sport del comune. Ha partecipato alla festa anche Ernesto Mojoli, storica figura della pallavolo civitavecchiese.

I TABELLINI

U16M: Fenice Roma Pallavolo – SCK Volley 0-3 (17-25, 12-25, 7-25)

Fenice Roma Pallavolo: Antenucci, Dalla Valle, Formentin, Marrocchini, Miconi, Pohl, Quarato, Sandrini, Trapani. All. Grande. Dirigente: Dalla Valle

SCK Volley: Agostinelli, Azaria, Boccarusso, Crescenzo, Grandi, Masciola, Murabito, Pancu, Rosati, Sagrazzini, Fedeli. All. Di Bello. Dirigente: Agostinelli

U16F: Volley Terracina – Volley Friends Roma 0-3 (14-25, 16-25, 21-25)

Volley Terracina: Picano, Castaldo, Speroniero, Zanfrisco, Terenzi, Fusco, De Piccoli, Proietti, Magrin, Brizzi. All. Terenzi. Vice All. Nalli

Volley Friends Roma: Bonacci, Confaloni, Cortella, Furlanetto, Giovedì, Lieggio, Mari, Prati, Ritucci, Spadolini, Ungaro. All. Runca. Vice All. Presaghi. Dirigente: Marini

SERIE BM: Isola Sacra Volley – Volley Club Orte 3-1 (17-25, 25-22, 25-19, 25-22)

Isola Sacra Volley: Geloso, Greco, Carosini, Pias, Donnini, Panici, Regoli, Buffa, Russino, Tozzi, Velotta, Pregnolato. All. Bonanni. Vice All. Giustini. Dirigente: Greco

Volley Club Orte: Pasquini, Martorelli, Di Muzio, Bonifazi, Verducci, Gomiero, Coluccia, A. Crocoli, Giordani, Renzetti, Marziali. All. Di Marco. Vice All. L. Crocoli. Dirigente: Madonna

SERIE BF: Margutta Litorale in Volley Civitavecchia – Giovolley Aprilia 3-1

Margutta Litorale in Volley Civitavecchia: Anniballi, Belli, Brighenti, Catanesi, Baffetti, Sorrentino, Iengo, Monti, Monachesi, Grossi, Arena, Cammilletti, Correra. All. Pignatelli. Vice All. Guanà. Dirigente: Pergolesi

Giovolley Aprilia: Padua, Licata, Macedo, De Arcangelis, Nuzzo, Ferraro, Vittozzi, Monachesi, Pistocchi, Garofalo, Esposito, Ceresi, Petruzzella, Russo. All. Federici. Dirigente: Giunta.

ARBITRI: Valentina Angeloni, Paolo Benigni, Valeria Montauti, Andrea Di Tullio, Giorgia Di Pietro, Laura Angeloni

Foto di Andrea Maddaluno

(Il Faro on line)