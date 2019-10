Un’auto va a fuoco in pieno giorno a Ostia antica, panico tra i residenti

Ostia – E’ successo intorno alle 16,00 di oggi pomeriggio in via Giuseppe Lugli ad Ostia Antica. Un’auto ha preso fuoco in pieno giorno, in un orario per altro in cui nella via c’è il classico movimento di macchine per il rientro da scuola. Il fuoco ha creato panico nei residenti delle case in tutta la porzione di quartiere.

Lo scoppio, il fumo denso e il terribile odore di fumo, ma soprattutto la pericolosità della vicinanza con le case, hanno fatto immediatamente scattare l’allarme dei cittadini che, preoccupati dalla possibilità che anche altre macchine potessero prendessero fuoco, hanno immediatamente avvisato la Sala operativa dei Vigili del fuoco, che è subito accorsa intervenendo sul posto con un mezzo.

Ancora da accertare la dinamica dell’accaduto. Fino ad oggi molti sono stati gli episodi simili (leggi qui) nel quartiere, ma nella maggior parte dei casi sempre accaduti di notte.

(Il Faro online)