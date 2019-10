Cantieri aperti ad Anzio: al via i lavori in via delle Robinie ed in via delle Petunie

Anzio – Prosegue, ad Anzio, l’apertura dei cantieri per la riqualificazione del territorio comunale ad opera dell’Amministrazione De Angelis. Questa mattina, in seguito alla pianificazione degli interventi autunnali, effettuata dall’Assessore ai lavori pubblici, Giuseppe Ranucci, in collaborazione con la Commissione e con i Consiglieri di maggioranza, sono partiti i lavori per il nuovo manto stradale in Via delle Robinie ed in Via delle Petunie, località Cincinnato.

Allo stesso tempo, sul territorio, sono in corso i lavori per l’efficientamento ed il potenziamento della pubblica illuminazione, con la trasformazione a led degli impianti.