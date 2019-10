Cerveteri, bollini e sanzioni per chi non differenzia correttamente

Cerveteri – “Sebbene dal maggio 2017 sia in vigore a pieno regime in tutto il territorio comunale il servizio di raccolta differenziata porta a porta, e nonostante la maggioranza dei cittadini abbia ben assimilato i criteri e i comportamenti virtuosi da assumere per una corretta differenziazione, dai controlli effettuati dal personale della Ditta di Igiene urbana, congiuntamente con le Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente e la Polizia Locale, ancora oggi emergono utenze che non espongono in maniera idonea i propri rifiuti.

Per questo, anche in base all’Ordinanza n.12 del 26 marzo del 2019, si è cominciato già ad apporre sul mastello esposto fuori dalle abitazioni, dei bollini, di colore diverso, che evidenzieranno all’utente quale errore è stato commesso e le sanzioni amministrative annesse”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Assessora alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri.

“Differenziare correttamente, utilizzare il mastello corrispondente, rispettare il giorno di raccolta e non utilizzare sacchi neri per raccogliere i rifiuti – ha spiegato Elena Gubetti – questi sono i principi da rispettare nella raccolta differenziata e per non incappare in sanzioni. I bollini apposti, sono di tre colori: rosso, giallo e bianco. In ogni caso, come amministrazione, insieme alla Ditta di Igiene Urbana rimaniamo sempre a disposizione di tutta la cittadinanza per una raccolta sempre migliore”.

I colori dei bollini

Il rosso indica un conferimento errato o non conforme, perché non sono stati separati correttamente i rifiuti oppure perché è stato sbagliato il giorno di conferimento. In questo caso i rifiuti non verranno raccolti.

Il giallo perché si è utilizzato un contenitore non conforme o diverso da quello previsto, oppure perché il rifiuto non è stato conferito in maniera corretta, come ad esempio il non schiacciare bene plastica e cartone, oppure non svuotare le bottiglie e flaconi dal loro contenuto. I rifiuti in questo caso saranno raccolti ugualmente.

Il bianco perché sono stati conferiti i rifiuti in sacchi neri oppure senza relativo mastello. Anche in questo caso i rifiuti non verranno raccolti.

Nel caso di elevazione di sanzioni ad utenze condominiali, qualora individuata la sanzione viene elevata alla singola utenza, con le modalità e gli importi indicati dal regolamento. Nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità del singolo utente la sanzione verrà elevata al responsabile del condominio.