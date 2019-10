Civitavecchia, ecco il nuovo calendario della raccolta differenziata

Civitavecchia – “Saranno attive a partire dal prossimo 28 ottobre le modifiche apportate alla raccolta differenziata con l’ordinanza firmata nella mattinata di lunedì, 14 ottobre, dal Sindaco Tedesco e pubblicata sul sito istituzionale. L’interlocuzione di queste settimane con la società Civitavecchia Servizi Pubblici, partita a seguito dell’invito da parte dell’Amministrazione al Cda della partecipata a mettere a punto dei correttivi tali da consentire un contenimento dei costi, ha permesso di elaborare una ricalendarizzazione, salvaguardando sia la modalità porta a porta, sia l’attuale perimetrazione delle due aree nelle quali è stato suddiviso il territorio cittadino“, si legge in un comunicato diffuso dal Comune di Civitavecchia.

“Il nuovo calendario – continuano – prevede infatti per le utenze domestiche il ritiro dell’umido (mastello marrone) e dei pannolini e pannoloni (mastello rosa) il lunedì, mercoledì e sabato, la carta (mastello bianco) il giovedì e l’indifferenziata (mastello grigio scuro) il venerdì. Quanto alla plastica e metallo, le nuove modalità di raccolta prevedono il ritiro porta a porta nel consueto mastello giallo il martedì, cui si aggiunge una raccolta itinerante il sabato che toccherà tutte le zone della città dalle 8.30 alle 14 circa. Rimane invariata, invece, la modalità di raccolta del vetro, che avverrà attraverso le campane, pertanto senza limite di orario”.

“Praticamente identico il calendario previsto per utenze non domestiche, le quali, in più rispetto alle utenze domestiche, potranno anche conferire carta e cartone previa richiesta a Csp 24 ore prima il lunedì mercoledì e venerdì, e conferire il vetro in piccole quantità il lunedì. Per il vetro il ritiro presso le utenze non domestiche è previsto esclusivamente in orario diurno, indipendente dalla zona, a causa della rumorosità delle operazioni”.

“Invariati, infine, anche gli orari, i quali rimarranno essenzialmente notturni per la zona 1 – centro (esposizione dei contenitori dalle ore 20, inizio del ritiro alle 22, ritiro dei contenitori vuoti entro le 9 del mattino) e diurni per la zona 2 – periferie (esposizione dei contenitori dalle 9 e ritiro dopo lo svuotamento). Nei prossimi giorni sarà la stessa società partecipata CSP a divulgare attraverso appositi volantini tutte le informazioni relative alla modifica del calendario della raccolta. Per eventuali dubbi o necessità è comunque attivo il numero verde 800 950 855″.

(Il Faro online)