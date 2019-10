Dalla Regione Lazio 1,9 milioni di euro peri i Centri Anziani

Roma – “I centri anziani sono ormai a tutti gli effetti un elemento imprescindibile della nostra società. Luoghi in cui creare le condizioni per una nuova fase della propria esistenza che può essere ricca di novità e di splendide esperienze”.

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano, che aggiunge: “Per questo, per favorire e promuovere le attività dei centri anziani anche quest’anno la Regione Lazio ha approvato il ‘Progetto Te-Lazio per la terza età’ stanziando 1.9 milioni di euro. Il bando è aperto a tutti i Comuni, anche quelli attualmente privi di queste strutture ma che abbiano avviato le procedure per istituirli.

I fondi serviranno a tutta una serie di progetti che possano migliorare la quotidianità sociale, fisica e sanitaria delle persone più anziane. Penso ad attività ricreative e culturali, a progetti per l’apprendimento dell’uso delle tecnologie informatiche, per la diffusione dei servizi socio-assitenziali e sanitari, alla prevenzione in collaborazione con le Asl, per il contrato all’emarginazione, a quelli per la promozione dell’autosufficienza.

L’avviso pubblico rientra nelle iniziative che la Regione Lazio sta mettendo in campo per promuovere l’invecchiamento attivo e la crescita del ruolo della terza età nella società. C’è tempo fino al 4 novembre per presentare la domanda. L’avviso è pubblicato sul Burl”.

(Il Faro online)