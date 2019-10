Guidonia, grande successo dell’iniziativa formativa della CISL FP

Roma – “Grande successo dell’iniziativa formativa della CISL FP per la Polizia Locale a Guidonia Montecelio” – Lo dichiara Michele Marocco Responsabile Dipartimento Funzioni Locali CISL FP Roma Capitale e Rieti.

Una nuova intera giornata formativa gratuita sulla rilevazione degli incidenti stradali organizzata dalla CISL FP Roma Capitale e Rieti per la prima volta a Guidonia Montecelio. L’aula consiliare del Comune di Guidonia Montecelio gremita di agenti e ufficiali della Polizia Locale provenienti oltre che dal Comune stesso di Guidonia, anche da Roma Capitale, dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, Albano Laziale, Castel Gandolfo, Fiumicino, Fonte Nuova, Montecompatri, Montelibretti, Monterotondo, Nettuno, Olevano Romano, Palombara Sabina, Sant’Angelo Romano, Torrice e Bracciano.

Presenti anche ben cinque comandanti della Polizia Locale del territorio provinciale. All’inizio del corso hanno portato i saluti dell’amministrazione l’Assessore al Personale del Comune di Guidonia Montecelio la Dott.ssa Adriana Calì ed il Comandante della Polizia Locale della Polizia Locale di Guidonia Montecelio Dott. Marco Alia.

“Dobbiamo ringraziare il Sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet e tutta l’amministrazione – dichiara Michele Marocco – per la grande disponibilità dimostrata che ci ha permesso di organizzare un corso diviso in due sessioni una teorica la mattina ed una pratica il pomeriggio con la simulazione di un incidente in Piazza Matteotti. Devo ringraziare – prosegue Michele Marocco – la nostra Federazione ed il Segretario Generale CISL FP LAZIO Roberto Chierchia ed il Segretario Generale della CISL FP Roma Capitale e Rieti Giancarlo Cosentino che da oltre quattro anni ci hanno consentito, con i settanta partecipanti di oggi, di formare circa tremila agenti e ufficiali della Polizia Locale del Lazio con corsi di formazione tenuti in decine e decine di comuni del territorio laziale che ci hanno dato la disponibilità di poter formare ed aggiornare il personale della Polizia Locale, una categoria che, nonostante i tagli lineari subiti dagli enti locali che hanno inciso negativamente anche sugli stanziamenti della formazione, ha assolutamente bisogno di una formazione continua visto il susseguirsi di norme che sono aggiornate e modificate in maniera continua, con rilevanti responsabilità personali per gli operatori di natura civile, erariale e penale, in caso di ignoranza della legge.”

“Abbiamo già in programma – conclude Marocco -, visto il grande successo dell’evento formativo, che ci ha costretto a non accogliere decine di adesioni per mancanza dei posti a sedere, già un ulteriore corso entro la fine del mese ancora a Guidonia Montecelio, e a novembre a Roma e Tivoli, mentre a dicembre presso il Comune di Frascati. Un ringraziamento particolare ai due colleghi docenti che hanno in maniera totalmente gratuita contribuito alla realizzazione del corso, Antonio D’Agostino del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e Roberto Di Rocco della Polizia Locale di Fonte Nuova. Sono già in programma ulteriori corsi presso diverse amministrazioni sul diritto procedurale penale, sui diritti degli animali, sulla violenza di genere, sulla psicologia delle emergenze, sulla polizia amministrativa, sui controlli dei prodotti ittici e sulla polizia edilizia.”

(Il Faro online)