Fiumicino – Per tutta l’Isola Sacra Volley, per i suoi dirigenti, per i suoi atleti e per i suoi tanti sostenitori è stata una giornata indimenticabile quella di domenica 13 ottobre.

In un colpo solo la società di Fiumicino ha ricevuto il premio per lo storico traguardo dei 20 anni di attività federale Fipav durante la presentazione dei calendari regionali mentre, nel primo pomeriggio, la serie B maschile trionfava nel Trofeo Lazio battendo 3-1 il Volley Club Orte sul parquet del palazzetto dello sport di Civitavecchia.

Foto 2 di 2



Alle ore 10:00 presso la splendida location della Sala Auditorium del Grand Hotel Villa d’Este davanti alle più alte cariche dirigenziale della Fipav Lazio la società lidense è stata premiata per il ventennale di affiliazione. Un traguardo che all’inizio di questa avventura nel 1998, nessuno poteva immaginare di tagliare. A ritirare il premio il vice presidente e socio fondatore Giuseppe Giustini, l’allenatore Mirko Boschetti e il dirigente Francesco Greco. Tutti visibilmente emozionati ed altrettanto orgogliosi del premio ricevuto. Dopo la premiazione il tecnico isolano ha dichiarato: “Siamo felici di aver potuto ritirare questo premio che rende onore a tutti coloro che, fino ad oggi, hanno contribuito alla crescita continua del nostro movimento. Il lavoro profuso in questi anni ed i risultati ottenuti raccontano di una società in crescita e che, nonostante le difficoltà, continua a lavorare sul territorio di Fiumicino 365 giorni l’anno. Speriamo di continuare su questa strada”.

Le speranze del tecnico biancorossoblu non sono state disattese, infatti alle ore 16:00 a Civitavecchia i ragazzi di Coach Bonanni sono scesi in campo contro il Volley Club Orte ed in poco meno di due ore hanno avuto la meglio sulla squadra viterbese battendola per 3-1.

La gara era iniziata male per gli atleti capitanati da Diego Pias che a causa di una partenza lenta e poco attenta, si sono fatti subito distaccare nel punteggio del primo parziale perdendolo 17-25, da qui in poi però è stato un monologo isolano. I tre set successivi hanno visto una costante risalita dei ragazzi isolani che punto dopo punto hanno rodato il motore e grazie anche ad una ritrovata vena difensiva, si sono imposti abbastanza nettamente chiudendo al quarto set questa storica finale. A fine gara il tecnico isolano ha espresso tutta la sua felicità per l’obiettivo raggiunto: ” Abbiamo iniziato questa stagione nel migliore dei modi, onorando un impegno importante con il massimo impegno, in questa fase pre-season avevo chiesto ai miei ragazzi di non risparmiarsi perché è in questo periodo che si gettano le basi per costruire una stagione ambiziosa. Sappiamo tutti di avere una buona squadra ma non basta dirselo, servono impegno e abnegazione totale durante gli allenamenti per tutta la stagione se vogliamo toglierci qualche soddisfazione. Non siamo i soli ad esserci rinforzati. Ora godiamoci i festeggiamenti ma si torna presto a pensare alla prima di campionato in Sardegna perché tutto sarà tranne che una passeggiata”.

Con la premiazione per questa splendida vittoria, cala il sipario su una domenica da incorniciare e da ricordare per la società del comune di Fiumicino. Darà ancora più forza a tutto il gruppo dirigenziale per puntare a nuovi traguardi sempre più ambiziosi.

Foto : Isola Sacra Volley Facebook

(Il Faro on line)