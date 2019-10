Latina, tutto pronto per la VII edizione del “Caffè letterario a tema circense”

Latina – Tutto pronto per la settima edizione del “Caffè letterario a tema circense” che si terrà nel foyer del tendone dell’International Circus Festival of Italy, in via Rossetti a Latina, venerdì 18 ottobre 2019, alle ore 18.

L’incontro, ad ingresso libero, coincide con la 20ª edizione del Festival e per questo avrà una veste tutta speciale.

Ospiti della giornalista Dina Tomezzoli oltre a Filippo Riminucci, uno dei massimi esperti librai a tema circense, che illustrerà le ultime preziose pubblicazioni dei nuovi autori e alcune rare riedizioni.

Lucia Vassallo direttrice del suo circo in Italia nei primi anni ‘70 racconterà del ruolo delle donne e del grande rispetto che la gente del circo ha per le donne.

Gaetano Montico Presidente Siac, in veste di ricercatore, presenterà uno straordinario lavoro di censimento delle famiglie dei circensi nella nostra provincia, seconda solo a Verona dove esiste un’Accademia d’Arte Circense fra le più famose al mondo.

I fratelli Fumagalli Gianni e Daris, i più grandi clowns al mondo, vincitori del prestigioso “Clown d’Oro” al Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo e non solo, racconteranno della loro scelta di diventare clown e di come hanno trovato la chiave vincente della comicità nella commedia italiana, che “funziona” su tutte le piste e in tutte le lingue.

Andrea Giachi presentatore delle ultime quattordici edizioni dell’International Circus Festival of Italy, ci svelerà il dietro le quinte del mondo del circo, i gesti scaramantici, la competitività, la solidarietà e la collaborazione che nasce fra gli artisti provenienti da tutto il mondo.

L’incontro si concluderà con l’immancabile merenda prima dello spettacolo serale. L’ingresso al “Caffè letterario a tema circense” è libero e gratuito.

