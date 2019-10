Pomezia, al via i laboratori de “L’Officina dell’Arte e dei Mestieri”

Pomezia – “Partono i laboratori dell’Officina dell’Arte e dei Mestieri della Città di Pomezia. Il progetto, realizzato dal Comune con il Contributo della Regione Lazio e del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, sarà inaugurato ufficialmente lunedì 21 ottobre alle ore 10.30 presso la sede dell’Officina, il complesso Selva dei Pini (edificio alle spalle degli uffici comunali)”, si legge in una nota diffusa dal Comune.

“L’Officina dell’arte e dei Mestieri di Pomezia è un sistema di spazi polifunzionali dove si esercita, si perfeziona, si produce e si diffonde arte in tutte le sue forme e si promuovono mestieri legati all’artigianato e alla creatività. Il progetto ha come obiettivo principale quello di favorire lo sviluppo della creatività giovanile e sostenere l’aggregazione, il networking e la crescita professionale dei giovani nel settore dell’arte, dell’artigianato, delle nuove tecnologie e delle produzioni multimediali. Uno spazio aperto alla città per fare e condividere cultura, musica, teatro, sartoria, ceramica e ogni altra forma d’arte e promuovere gli ‘antichi mestieri’. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare”.

(Il Faro online)