Rinviato il collegamento del Ladispoli 1 con l’astronauta Parmitano

Ladispoli – “Si comunica che, a causa delle modifiche sulla pianificazione delle attività Iss relative ad “Eva” (estraveicolari), il piano di lavoro dell’equipaggio sulla stazione spaziale è in aggiornamento, pertanto il collegamento con il comandante Luca Parmitano, previsto per oggi, giovedì 17 ottobre, non sarà effettuato“, si legge in comunicato diffuso da Enrica Caliendo, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Ladispoli 1.

“Restiamo in attesa – conclude – di una nuova data che ci sarà comunicata a breve“.

(Il Faro online)