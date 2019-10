Tragliata, in corso le potature degli alberi su via Casale del Castellaccio

Fiumicino – “È in corso un intervento di potatura e messa in sicurezza delle alberature in via Casale del Castellaccio a Tragliata, all’altezza della scuola materna Sant’Isidoro”. Lo dichiara il delegato ai territori del nord del Comune Stefano Pontoni.

“Era un intervento richiesto da molto tempo da parte dei cittadini – prosegue – per questo desidero ringraziare l’Assessore all’Ambiente Roberto Cini, i suoi uffici e il sindaco di Fiumicino Esterino Montino per la sensibilità dimostrata. Adesso quella strada è più sicura per tutti”.

(Il Faro online)