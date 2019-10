Civitavecchia Rugby, Coach Granatelli: “L’aria è cambiata. Cresce la consapevolezza”

Civitavecchia – L’attesa sta finalmente per concludersi il Civitavecchia Rugby. Domenica pomeriggio i cuori biancorossi batteranno fortissimo per l’esordio assoluto nel campionato di serie A del CRC, guidato in panchina dai coach Giampietro Granatelli e Mauro Tronca.

Avversario Rugby Napoli Afragola. “Martedì abbiamo fatto un allenamento con Accademia Sebastiani e ho avuto davanti a me dei ragazzi – racconta il tecnico Granatelli – ho visto dei giocatori cambiati. Sta crescendo l’ansia, ma anche la consapevolezza di essere arrivati a dei livelli auspicati da anni. E’ un’emozione forte per il club, per i tecnici. Stiamo portando avanti un piano di gioco da mettere in atto nella trasferta di Napoli, in una gara già molto importante. Non cerchiamo alibi, non è vero che eravamo tarati per la B e ora saremo spiazzati dalle dinamiche della serie A. Cambia solo qualcosa a livello organizzativo e di natura tecnico/tattica. I giocatoti sono estremamente motivati, c’è grande euforia nell’ambiente. Basterà aspettare domenica a Napoli per dare lo start a questo storico campionato di serie A che inevitabilmente segnerà la storia di questo club”.

Fischio d’inizio domenica alle 15,30. Arbitra Francesco Crepaldi di Milano.

(Il Faro on line) (foto @Civitavecchia Rugby)