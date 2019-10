Coronas: “Topi in classe alla Madonnella, quale procedura per mettere in sicurezza l’area?

Fiumicino – “Sono state registrate diverse incursioni di topi presso la scuola della Madonnella. Un fenomeno preoccupante, ancor più perché non siamo in aperta campagna ma in pieno centro abitato”. A segnalarlo è Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia.

L’amministrazione comunale è intervenuta chiudendo i fori che presumibilmente venivano utilizzati dai roditori per incunearsi nella struttura scolastica, ma ad oggi non risulta effettuata una bonifica dell’area, né la pulizia dell’istituto.

MI faro promotore di un’interrogazione per capire come mai passi del tempo tra il primo intervento e la bonifica e pulizia, e quali siano gli strumenti dell’Amministrazione per attivarsi con celerità.

Vale per la scuola della Madonnella, ma vale per tutto il territorio. La salute dei nostri ragazzi è e deve essere una priorità, anche politico/amministrativa”.