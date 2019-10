Fondi, arrestato il pusher “ciclista”

Fondi – Gli Agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Fondi, hanno sorpreso un 53enne del posto mentre tentava di cedere un involucro contenente della cocaina ad un altro fondano, trovato in possesso di ben 1300 Euro in banconote di diverso taglio preparate per pagare la droga.

Nella circostanza, il 53enne a bordo della sua e-bike, ha tentato di seminare nel traffico gli Agenti, i quali, però, sono riusciti a bloccarlo con tempestività, recuperando un involucro contenente della sostanza stupefacente occultata in un pacchetto di sigarette.

All’esito dell’intervento di p.g. è stata sequestrata cocaina, utile per il confezionamento di ben 47 dosi. Da un ulteriore controllo eseguito all’interno di una roulotte parcheggiata su di un terreno agricolo dove l’uomo abita, gli Agenti hanno rinvenuto anche alcune dosi di marjiuana, presumibilmente detenuta per uso personale, che determineranno il deferimento all’autorità amministrativa.

L’uomo è stato arrestato e trasferito presso le camere di sicurezza della Questura di Latina, in attesa dell’udienza di convalida che si è tenuta presso il Tribunale di Latina, nella mattinata odierna.

Il Giudice, esaminati gli atti ed ascoltati gli Agenti operanti e lo stesso arrestato, ha convalidato l’arresto, disponendo che venisse ristretto agli arresti domiciliari in Fondi, in attesa del processo.

(Il Faro on line)