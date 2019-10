Pomezia – E’ stato inaugurato a Pomezia, in Piazza San Benedetto da Norcia, il nuovo mercato di Campagna Amica, la rete di aziende di agricoltori promossa dalla Coldiretti che punta sulla qualità, sulla valorizzazione della filiera corta e sul rapporto diretto e fiduciario tra produttore e consumatore.

“L’inaugurazione di un nuovo mercato di Campagna Amica, è un momento importante per tutto il territorio perché si valorizza l’agricoltura locale e si punta sulla qualità – afferma Niccolò Sacchetti, presidente Coldiretti Roma, che aggiunge – Il contatto diretto garantisce al consumatore di sapere da dove arriva il cibo sottoposto a una serie di controlli che coprono tutte le fasi della produzione”.

“Ringrazio l’Amministrazione comunale di Pomezia – sottolinea Fabrizio Cremonini presidente di sezione Coldiretti di Ardea e Pomezia – per l’attenzione che ripone in un progetto teso a mettere in contatto i cittadini/consumatori con il mondo rurale, offrendo loro una vasta gamma di prodotti freschi e garantiti.

“Un progetto che abbiamo voluto supportare fin da subito – aggiunge il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà – Proprio dal confronto diretto con i produttori era nata l’idea di raccogliere le realtà locali in un mercato periodico, che potesse far conoscere le eccellenze del nostro territorio. Finalmente anche Pomezia avrà un mercato a km 0, in grado non soltanto di promuovere i prodotti delle nostre aziende agricole, ma anche di rieducare i consumatori – cittadini a un’alimentazione corretta”.

“Una buona notizia per la promozione di una sana alimentazione – commenta la vice Sindaco Simona Morcellini – La vendita diretta dal produttore al consumatore non solo valorizza i prodotti agricoli locali e dei territori limitrofi, ma rappresenta un’importante occasione di educazione alimentare. Un’opportunità per Pomezia che si inserisce nel circuito della filiera Coldiretti dei Mercati di Campagna Amica: un sostegno concreto per le aziende, una garanzia per i consumatori”.

Il nuovo mercato di Pomezia va ad ampliare il numero di farmer’s market già presenti a Roma e provincia, coprendo una delle poche zone ancora rimaste senza il presidio dei mercati di Campagna Amica.

Il mercato sarà aperto ogni giovedì dalle 08:00 alle 14:00. I consumatori che verranno a fare la spesa troveranno un’offerta di prodotti variegata: dall’ortofrutta ai formaggi di pecora e mucca, dall’olio extra vergine d’oliva al vino, salumi, porchetta, miele, pane, dolci e uova, per finire con una novità interessante come le erbe aromatiche. Tutti prodotti freschi, di stagione, certificati ma soprattutto a Km0. I clienti potranno apprezzare i prodotti tipici del territorio, scoprire le ricette tradizionali e confrontarsi con i produttori pronti a dare utili consigli su come utilizzare le eccellenze agroalimentari locali.